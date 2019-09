Antes e depois do gol 1000

A morte esta semana, em Rosário, de Andrada, o goleiro argentino do Vasco que sofreu o milésimo gol de Pelé, em novembro de 1969, me fez buscar o lance na internet. Lá está ele. Num Vasco x Santos, no Maracanã, aos 33 do 2º tempo, Pelé é derrubado na área por Renê.…