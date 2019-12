A moça do Flamengo

Quando vejo hoje as repórteres à beira do gramado nos jogos de futebol –o que já não era sem tempo–, pergunto-me quantas sa- bem o que devem a Marilene Dabus, a primeira a fazer isso, em 1969. Marilene fora uma sugestão de Danuza Leão a Samuel Wainer, dono do jornal…