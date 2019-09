A guerra dos violões

Ao morrer, há dias, João Gilberto não deixou muito de seu no flat onde morava, de aluguel, no Leblon. Ouvi falar de uma gaveta cheia de pijamas, um exemplar do LP Chega de Saudade, de 1959 (que dividiu sua vida em antes e depois), e, na garagem, talvez um carro (sem gasolina). Mas deixou…