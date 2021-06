Não ficamos confortáveis com cenários incertos. Detestamos dúvidas. Temos debatido os conceitos da incerteza desde os primeiros filósofos gregos, e até os dias de hoje o tema continua na ordem do dia. Até mesmo as ciências exatas dedicam tempo e esforços para entender melhor a ideia da incerteza e como ela pode influenciar nossas…