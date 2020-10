Zumbi internacional

Vitória de Biden rompe a dupla "Deus" e "mito" e joga o Brasil no isolamento e no limbo

Contagem regressiva para as eleições americanas, em 3 de novembro, com o presidente Donald Trump dando sinais de desespero, perdendo o rumo, aprofundando a arrogância, incapaz de tirar do centro da pauta o seu maior calcanhar de Aquiles: a pandemia. Mais do que as…