Por Edna de Souza Batista

Em maio é comemorado o mês da Enfermagem, com duas datas importantíssimas: Dia do Enfermeiro, no dia 12, e Dia do Técnico (a) e Auxiliar de Enfermagem, no dia 20. No mês da Enfermagem, não podemos deixar de falar do exercício profissional que é percebido pela atuação…