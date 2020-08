Trindade para outros 100 anos

Trindade celebra 100 anos de história. Ao longo desta caminhada, o município vivenciou ares de modernidade, ao mesmo tempo em que preservou as tradições culturais. Somos guardiões da devoção ao Divino Pai Eterno e nos consolidamos como a Capital da Fé dos goianos. Isso possibilitou o crescimento do turismo religioso e o fortalecimento do comércio na cidade, com…