Salvar vidas para salvar economia

Economia versus vida tem sido o tema central no debate público em todas as esferas da sociedade desde que o Brasil precisou adotar medidas de isolamento social devido ao avanço da pandemia de Covid-19. Estamos diante de mais do que um dilema ou uma questão de opinião.

Por se tratar de um vírus transmitido pelo ar e que tem sofrido mutações em meio ao início da vacinação, é…