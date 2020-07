Racismo estrutural: problema de(da) humanidade

Na obra Brasil uma biografia, a antropóloga descreve a percepção psicossocial do povo acerca do mulato inzoneiro, de Ari Barroso, porém com a desrealização do romantismo típico do ufanismo de um projeto de construção de nação plural e antirracista. “O que vivemos no País é uma recriação, uma reconstrução do racismo estrutural. Não somos vítimas do passado. O que temos feito nesses pouco mais…