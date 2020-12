Quem ama não mata

As vidas das mulheres importam e isso é cultura, é educação, depende do Estado e de cada um de nós



O Brasil está doente, não apenas por causa da pandemia, da economia, do desemprego, da corrupção e do desgoverno, mas porque a desigualdade social é a oitava do mundo, o trânsito é assassino e o feminicídio, endêmico, está em toda a parte, em todas as classes sociais. Um horror,…