Que surpresa?

O ministro Paulo Guedes manifestou "surpresa com a surpresa" diante do pibinho de 1,1% de 2019, que conseguiu a proeza de ser menor que o 1,3% de 2017 e 2018, apesar de pesos e condições políticas bem diferentes: o presidente Michel Temer assumiu após um impeachment, Jair Bolsonaro chegou com a força do voto.



Na verdade, porém, não houve "surpresa" com o pibinho,…