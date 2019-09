Plano Diretor: história e futuro

Goiânia completa 86 anos em outubro. Certamente é uma jovem cidade, porém uma metrópole importante no coração do Cerrado. A transferência da capital do Estado, da cidade de Goiás para uma nova região, é fruto de uma dinâmica que se iniciou ainda no século 18, mas que tomou forma a partir das expectativas dos anos 30 do século 20: uma conjunção entre as…