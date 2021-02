Amigos, ministros e governadores são paus, pedras e vitrines de Bolsonaro para pandemia, vacinas, Manaus, combustíveis...

Nada melhor, e às vezes bem fácil, do que sair do alvo terceirizando culpas e responsabilidades, dando voltas, avançando e recuando, desqualificando os que denunciam, rindo dos indignados, atiçando os cães de guarda e enganando os trouxas. O presidente Jair Bolsonaro é craque nisso, mas ele só acerta porque há quem faça o jogo dele.

O procurador geral da República, Augusto Aras, diz que abriu nove "investigações preliminares" sobre a ação, ou inação, de Bolsonaro na pandemia. Motivos não faltam, culminando com o atraso das vacinas, mas as investigações nunca saem das preliminares e quem está objetivamente na mira é o general Eduardo Pazuello. Ele bate no peito para dizer que negocia vacinas em várias frentes, sem se penitenciar por estar fazendo em fevereiro de 2021 o que 50 países sérios fazem desde meados de 2020. Além de submisso e atrasado, ele é atrapalhado.

Em ofícios de julho, agosto e outubro de 2020, revelados pela revista Piauí, o Butantã tentou acordar Pazuello para a corrida das vacinas. Ele não deu bola, como não deu para o oxigênio de Manaus, milhões de testes que perderam a validade, seringas e agulhas, mais a MP que destinava R$ 37 milhões para a pandemia. Um espanto! Mas ele foi posto na Saúde para deixar para lá. "E daí?"

Agora, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pressionam o ministro Paulo Guedes para reavivar o auxílio emergencial, enquanto Bolsonaro fica de espectador, falando o que o mercado quer ouvir, agradando os dois lados e pronto para capitalizar no final, como na primeira vez. O Congresso impôs, ele levou os louros.

Bolsonaro também foi rápido no gatilho e já tem a "solução" para a disparada dos preços dos combustíveis: mexer no ICMS, que é estadual, não federal. Assim, lava as mãos e empurra a culpa, e a conta, para os governadores, que ficam cara a cara com caminhoneiros em pé de guerra e com a classe média estupefata com os R$ 5,15 da gasolina comum na bomba. E para dizer não.

Bolsonaro também acusou a "vacina chinesa do Dória" de "mortes e invalidez", mandou cancelar a compra de 46 milhões de doses, não negociou nada e anunciou que ele não vai se vacinar, ponto final Mas, dessa vez, pegou mal. Até seus seguidores acharam um pouco demais. Qual a saída de Bolsonaro? Consertar o discurso, repetindo o tempo todo que sempre quis comprar vacinas, desde que a Anvisa autorizasse. Então, de quem é a culpa pelo descaso e atraso? O Centrão diz que é da... Anvisa.

O líder do governo, Ricardo Barros, disse pela manhã ao Estadão que a Anvisa "não está nem aí para a pandemia" e iria "enquadrá-la". À noite, o Senado aprovou MP ordenando que a agência "concederá" autorização de vacinas em cinco dias. Logo, ela deixa de analisar para só carimbar os pedidos. É obrigada a autorizar, mas respondendo criminalmente em caso de reações adversas graves.

Ficaram várias dúvidas. O líder do governo poria a faca no pescoço do contra-almirante Barra Torres, amigo de Bolsonaro, sem avisar ao presidente? Foi coincidência Bolsonaro chamar Barra Torres para sua live, horas depois da ameaça do líder e da aprovação da MP, e dizer que não interfere na Anvisa? Logo, Congresso e Anvisa se engalfinham, Bolsonaro finge que não é com ele e a falta de vacinas já tem um culpado, a Anvisa...

Amigos são paus para toda obra, mas os de Bolsonaro são paus, pedras e vidraças. Que o digam Pazuello, Barra Torres, Ricardo Barros, Ernesto Araujo, Guedes, os novos presidentes do Congresso e, dizem as más línguas, Augusto Aras. Perguntei a ele sobre a versões de que as investigações são só "preliminares" para não dar em nada. E ele: "Segundo meus adversários..." Soou como " eu não estou aqui para brincadeira". A conferir.