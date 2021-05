Parla, Pazzuelo!

Quem obedece não precisa se incriminar, mas tem de contar tudo sobre quem manda



Quando o general da ativa Eduardo Pazzuelo sentar como testemunha na CPI da Covid, nesta quarta-feira, quem estará no foco não será ele, mas quem mandava nele no Ministério da Saúde. "Um manda, o outro obedece." Logo, Pazzuelo é insignificante, o que importa são as ordens, ações e…