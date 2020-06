Outro ‘Almanaque do Exército’

O estouro do mocó de Queiroz-Bolsonaro em Atibaia botou os milicos no olho do pancadão. Ficou difícil entender a diferença entre quadrilha e esquadrilha, briga de rua e brigada na rua. É urgente atualizar o “Almanaque do Exército”, que na ditadura informava quem…