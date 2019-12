O valor da tarifa

Há muitos anos, quase sempre neste mês, começam as discussões sobre o novo valor da tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, época em que aparecem vários atores com expertise em transporte público. Uns falam que a tarifa é um absurdo, que as empresas estão tendo lucro, que o serviço é péssimo e que, por isso, a tarifa não deveria ser majorada. Outros…