O nosso Exército, sem aspas

Objetivo não é usar Exército contra o caos, mas contra a CPI, o STF e a candidatura Lula

O ex-presidente Lula coleciona vitórias no Supremo e o presidente Jair Bolsonaro reage com medo a Lula e à CPI da Covid, ameaçando os governadores - e o País - com o Exército nas ruas. Está apoiado no GSI, no novo ministro da Defesa, general Braga Neto, no novo comandante do Exército,…