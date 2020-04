O isolado número 1

Quebra suicida do isolamento de Norte a Sul tem a mesma motivação: exemplo vem "de cima"



Com o coronavírus ultrapassando a barreira de mais de cem mil mortos no nosso mundo e mais de mil no nosso Brasil, as pessoas não entendem, sofrem uma intrigante negação da realidade e estão voltando às ruas em exatamente todas as capitais, de…