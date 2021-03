O futuro do serviço público

No cenário pandêmico, uma nova postura da gestão pública tem sido observada. O serviço público mudou em benefício do usuário. Para início de conversa, o e-gov ou governo eletrônico já era uma tendência antes da pandemia, depois dela, isso deixou de ser tendência para ser realidade. O atendimento presencial perdeu importância e deixou de ser a razão de ser do serviço…