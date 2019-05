"Final em prol do diálogo é um dos motivos por que amo ‘Game of Thrones’”

Domingo passado terminou “Game of Thrones”. A HBO está preparando uma série sobre tempos longínquos, que antecedem os fatos narrados até agora. Vários fãs (alguns ilustres, como o escritor Stephen King) pedem que o canal nos conte as aventuras de Arya Stark, que foi para o Oeste desconhecido.

Enfim, há uma petição de insatisfeitos, que reivindicam outra última temporada, com um desfecho diferente. Mas tendo a pensar que todos os fãs estão sobretudo tristes com o fim da saga e querendo mais.

Quanto a mim, gostei do final e da “moral” da fábula. A série inteira poderia introduzir um curso de filosofia política para mostrar que, sim, a história é um conto de clamores e furores, sem sentido algum, e que ninguém está no comando, ainda menos deus, mas, às vezes, a experiência, o cansaço e talvez o fedor dos cadáveres, todos juntos, podem levar os melhores a sentar-se e serem razoáveis.

Faz parte dessa moral da fábula a ideia de que sermos racionais e querermos o bem é fácil e dá quase sempre errado: o difícil, mas que pode dar certo, é sermos razoáveis, ou seja, capazes de negociar compromissos entre projetos diferentes ou mesmo opostos.

Um dos efeitos mais destrutivos da corrupção na política é o de nos levar a crer que qualquer negociação esconde uma negociata. Os extremismos adoram e promovem essa nossa desconfiança –para eles, todo político deve ser ladrão e ser “razoável” significa apenas trair suas convicções e se vender.

Para eles, o toma lá dá cá só pode ser um jogo de corrupção, nunca a lógica normal de conquistas e renúncias num diálogo com outros que pensam diferente.

Aviso urgente: é bom descartar as maçãs podres, mas é necessário recuperar logo a confiança nas negociações entre forças políticas, por mais que o resultado não seja nunca inteiramente o que desejamos.

Quase sempre, um surto autoritário é precedido pela queixa de que o país seria “ingovernável” e o Congresso, por exemplo, uma espelunca de ladrões.

Os responsáveis pelos surtos autoritários, em geral, criam a doença e o remédio. Ou seja, participam alegremente da aparente corrupção generalizada para depois administrar o que apresentam como amarga e necessária medicina.

Além do final em prol do diálogo, há uma outra razão que me fez amar “Game of Thrones”. Talvez essa seja a última série que mobilizou milhões de espectadores todos no mesmo horário.

Na segunda metade dos anos 1950, os apocalípticos diziam que, com a invenção da TV, a gente não sairia mais de casa –cada núcleo familiar ficaria hipnotizado diante do aparelho, sem nem sequer conversar. A realidade, inicialmente, foi outra: como poucos possuíam uma TV, as pessoas saíam, à noite (na Itália era na quinta-feira, se não me engano), para se reunir em bares e botecos e assistir juntos a “o” programa, que era “Lascia o Raddoppia?” (você abandona ou dobra a aposta?), um quiz que se tornava objeto de comentários e conversas acaloradas pela semana inteira.

Algumas grandes séries, nos anos 1990, nos EUA, funcionaram um pouco assim: havia o dia de “Família Soprano” e as conversas do dia seguinte. O Brasil é um caso à parte –a novela “das oito” da Globo ainda é um espetáculo diário, ao qual muitos assistem no mesmo horário e sobre o qual no dia seguinte se comenta e se discute. Pelo horário, eu não consigo ver a novela, mas leio os comentários e assim participo em parte do espírito do tempo nacional.

A novela brasileira resiste, mas, em matéria de séries, “Game of Thrones” foi a exceção. Hoje, cada um vê a série que quer, quando quer. A troca entre espectadores, no máximo, é uma recomendação: achei uma que você vai gostar, não vou te dizer nada para não estragar etc.

O streaming acaba com os efeitos conviviais do audiovisual: à diferença do que acontece no cinema, cada um vê “seu” filme sozinho, e, à diferença da televisão, não tem programa comum para todos.

Agora, no Brasil de hoje, talvez a gente não sinta a falta do programa comum na TV e do debate do dia seguinte. O governo já é um show com mais de um episódio por dia. E nem sempre o debate é chato e polarizado (ou seja, inútil). Último exemplo: o debate na própria base do presidente sobre as manifestações convocadas para dia 26. Concordo com Janaina Paschoal (folha.com/6sv75kla), mas acho todas as posições interessantes –quer dizer, todas as que são capazes de dialogar.