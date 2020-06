Mourão no radar

"Se a demissão de Abraham Weintraub é para restabelecer pontes do governo com o Supremo - ou “baixar a bola”, como dizia Mourão -, é tarde demais. A bola não está mais só no STF”

A pergunta não é mais onde está o Queiroz, mas onde está Jair Bolsonaro. Com Fabrício Queiroz preso, Frederick Wassef desmascarado, a pressão…