Diante do motim de dez dos 43 batalhões da Polícia Militar do Ceará, Sergio Moro, o “Tigre” de Curitiba, miou em Fortaleza. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Moro foi ao Ceará no sétimo dia do motim, sobrevoou teatralmente a cidade e disse o seguinte:



“Os policiais do país inteiro, não só do Ceará, são profissionais dedicados, que arriscam suas vidas, são…