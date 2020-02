Lembrai-vos de 1968, de 1937, e de 1984

A incontinência da retórica política dos Bolsonaro, do general da reserva Augusto Heleno e até mesmo do ministro Paulo Guedes indica que eles cultivam um conflito institucional. Pelos seus sonhos, com o Congresso, mas na falta dele qualquer coisa serve. Com 12 milhões de desempregados, "pibinho", filas nas agências do INSS, motins de PMs e encrencas com milicianos, busca-se uma briga.