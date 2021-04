Lamentável realidade

A economia brasileira registrou em 2020 contração recorde de 4,1%, resultado do impacto econômico gerado pela pandemia, segundo dados do PIB divulgados pelo IBGE. Esse é o maior recuo da série histórica. Com isso, em média, cada brasileiro teve renda em torno de R$ 35.200 em todo o ano passado. Em cálculo simples o valor significa uma perda próxima de R$ 1.800 em relação a…