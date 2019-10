O Brasil como o conhecemos atravessa um processo de mudança estrutural em sua economia e um dos principais catalisadores é a transformação digital, em todos os setores. Engana-se, porém, quem acredita que esta transformação é restrita ao Sul e Sudeste. Pelo contrário, esse processo, que ocorre em uma velocidade vertiginosa e traz uma massiva transfiguração da “velha economia” rumo à economia digital, acontece agora, diante dos nossos olhos, no Estado de Goiás, com ações ligadas ao setor industrial e varejo.

A impulsão para a digitalização da economia estadual passa pelas importantes contribuições dos segmentos da indústria e varejo, impulsionados tanto pelas grandes oportunidades quanto pelos novos desafios que a economia digital trouxe para a atividade, que precisa inovar cada vez mais rápido para acompanhar a demanda dos novos consumidores, sempre mais exigentes.

Assim, para atingir destaque no cenário nacional, as empresas varejistas goianas estão em busca de estruturar um núcleo digital forte que, aliado à localização estratégica de Goiás, tem o poder de proporcionar uma facilidade ainda maior de integração aos demais centros consumidores do País e, consequentemente, trazer para o Estado maiores retornos na forma de geração de novos postos de trabalho e aumento da arrecadação. É nossa obrigação apoiar ações que gerem emprego e renda, esse é o verdadeiro Programa Social.

Entretanto, a realidade aparenta ainda estar extremamente apegada à percepção de que o desenvolvimento econômico de Goiás se encontra umbilicalmente ligado apenas à atividade agroindustrial, que é muito importante, mas não se pode esquecer que estamos falando de um mundo onde um lançamento de serviço da Amazon no Brasil, em setembro, derrubou as ações das varejistas brasileiras.

Apesar de sua posição geográfica estratégica, é pueril o argumento de que ser um hub logístico natural é suficiente para Goiás não incentivar distribuição e varejo. No mundo das compras digitais, estar a mais de mil quilômetros dos maiores mercados consumidores torna impossível a competitividade na venda.

Na contramão do cenário nacional, Goiás não tem sequer um incentivo para comércio eletrônico. Além disso, o legislador goiano em um movimento persecutório e retrógrado, quer propor corte total dos benefícios fiscais para a distribuição e varejo, o que acaba por sabotar a atividade que tem impulsionado a transformação digital da economia no Brasil e no mundo, e poderia fazê-lo no Estado de Goiás. Queremos emprego e renda.

A econômica digital veio para ficar, o comércio varejista como catalisador desta mudança não pode ficar diminuído nas políticas fiscais do Estado de Goiás, tão importante quando a indústria. Deveríamos acelerar nesse sentido e não engatar uma ré!