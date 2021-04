Alguém, especialmente no Brasil, ainda se lembra que dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro? Esse guerreiro que insiste em sobreviver no perpassar dos séculos. Mesmo combalido pela idiotização do mundo líquido, com as páginas já encardidas de tanto abandono, tristonho pela solidão de agora e decepcionado pelo desprezo insolente, segue avante rumo à sua soberana vocação: além de informar, levar o conhecimento e incitar a sabedoria. Pois, mesmo diante de toda parafernália virtual ou das mágicas psicodélicas das plataformas das redes sociais, ainda há amantes do livro, que apreciam o seu cheiro, o manusear das suas páginas, o sonho mais nítido da atraída imaginação, meio romântica, um tanto quanto bucólica, sempre poética.

O livro é um supervivente nesse mundo pós-moderno. É um velho peregrino vindo de longeva caminhada, desde as placas de argila aos rolos de pergaminhos e códices medievais até chegar à revolução do texto impresso, o hipertexto, o audiolivro e o atual e-book, tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou, tudo suportou, por amor. Podem variar as suas configurações ou as imagens sociais a ele atribuídas, as conducentes motivações à prática da sua procura, segue altaneiro o seu caminho em direção ao infinito, como um singular objeto de deleite aos seus amantes.

A esquizofrenia e a pressa o rejeitam, a ignorância é sua inimiga mortal, a indiferença não lhe suporta; os déspotas lhe declaram guerra, os tiranos lhe ateiam fogo, mas o livro segue sua trajetória vitoriosa, porque não é uma coisa, é um espírito vivente em prol da vida, como, aliás, fez da Bíblia – o livro dos livros – Santo Agostinho.

Diz-se que o brasileiro não gosta de ler e este é um drama que se acentua com o fenômeno da internet, no tempo da desinformação. Talvez isto possa explicar tantas mazelas de nossa nação. Os livros são mais eficientes para a liberdade do que os fuzis. Quando se despreza a cultura, as artes, os jornais e as revistas, o que na verdade se deseja é manipular e manietar as consciências e subjugar o povo à tirania.

Monteiro Lobato disse: “Um país se faz com homens e livros”. Mário Quintana assegurou: “Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros mudam as pessoas”. Camões cantou: “De algum não ser por versos excelente/É não se ver prezado o verso e rima/Porque, quem não sabe arte, não na estima”.

Brasileiro, não se deixe escravizar, leia! Como propôs Kant, leia para superar a ignorância e tomar consciência do valor da liberdade de pensamento e da capacidade do ser humano para pensar ilustradamente pela sua própria cabeça. Viva o leitor, viva o livro!