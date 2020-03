Colapso

Os mortos pelo novo coronavírus já passam de 11.500 no mundo. Chegaram até ontem a 12 no Brasil, 220 nos Estados Unidos, em torno de 500 na França, 1.000 na Espanha, 1.400 no Irã e 4.000 mil na Itália, além de mais de 3.100 na China. O número de contaminados nem dá mais para contar. E muitos deles vão morrer



Em sã consciência, é impossível chamar tudo isso de…