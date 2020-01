Bolsonaro precisa levantar o tapete

No próximo dia 28, a Comissão de Ética da Presidência da República tratará do caso do secretário especial de Comunicação do Planalto, Fábio Wajngarten. Como se sabe, até ser nomeado para o cargo, ele dirigia uma empresa que tinha contratos com emissoras de TV e agências de publicidade que vendem serviços à Secom. Depois que se desligou funcionalmente, foi substituído por pessoa de sua…