A Lei 10.436, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), completou 17 anos no mês passado. Apesar do tempo ainda são muitas as barreiras quando se trata da acessibilidade para os portadores de deficiência auditiva. Longe de modismos disseminados por ocasião da eleição do presidente Bolsonaro, a verdade é que a forma de comunicação que permite aos surdos vivenciarem a plena cidadania ainda é pouco difundida e resvala numa sociedade pouco preparada para integrar-se ao diferente.

A legislação determina que o poder público, as empresas e o sistema educacional federal e estadual garantam atendimento e tratamento adequado aos surdos. O que se vê em situações corriqueiras é a total preterição dos surdos devido à falta de intérpretes, por exemplo, nas repartições públicas, nos meios de comunicação, nos hospitais. A grande maioria não tem uma boa compreensão do português e o que ocorre é o afastamento do surdo do ambiente escolar e do mercado de trabalho.

Na educação, a lei prevê que deve haver garantia da inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Faltou, no entanto, orientar o aspecto emocional, plural e autônomo, tão importantes para a edificação do aprendizado. O atual modelo do ambiente escolar desmotiva a permanência, especialmente, dos surdos mais jovens porque não pratica a empatia.

Se falta estrutura física em muitas escolas falta também formação constante e aprimorada para respeitar as peculiaridades de cada um e acolher um aluno já carente de compreensão por si só, reflexo de fatores familiar, econômico e social. Se os objetivos são a inclusão e a cidadania é necessária uma mobilização para reestruturar o modelo de educação nas escolas, considerando o saber, mas principalmente o ser e a conscientização da sociedade através de políticas públicas específicas para o surdo e mais informação. Não é só interpretar os sinais e impor conhecimento. É por meio da Libras despertar talentos e ampliar as possibilidades.