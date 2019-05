"Quais são as escolas que têm condições de ofertar Filosofia e Sociologia? Somente as escolas particulares”

Bolsonaro quer decretar o fim das faculdades de Filosofia e Sociologia, afirmando que o objetivo é focar em áreas que gerem retorno financeiro imediato. O atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, também deu uma declaração em abril que me chamou ainda mais atenção sobre o assunto. Ele afirma que as faculdades no Nordeste do País só precisam se restringir a cursos técnicos, que não precisam ter esses cursos “pra pensar”.

E essa é uma das questões mais graves porque essa fala reflete o que chamamos de preconceito regional: por que no Nordeste as pessoas têm que ter apenas acesso a cursos voltado para o mercado de trabalho? É a lógica de que no Nordeste, por ser uma região mais carente, uma região que precisa de mais recursos, as pessoas têm que focar em melhorar as condições de vida da região, como se os cursos na área de humanas não pudesse oferecer essa melhora. Uma falácia! Tudo o que se produz em Ciência, em cursos ditos como meramente técnicos, na verdade possui um caráter filosófico e sociológico anterior.

Faz parte de uma perspectiva geográfica e sociológica encarar algumas regiões brasileiras como prioritárias e outras não. Além disso, já existem desigualdades de investimentos nas diferentes áreas de conhecimento dentro das universidades brasileiras.

Os orçamentos destinados a obras e investimentos em laboratórios já refletem uma disparidade, por exemplo, no curso de Ciências da Computação, em vista do que é investido num curso de história. Agora, essa proposta do presidente Jair Bolsonaro e de seu ministro é um pouco pior porque tenta, de fato, acabar com a Filosofia e a Sociologia. E está completamente conjugada com a reforma do Ensino Médio, uma proposta apresentada para dar um fim nessas disciplinas também nas escolas.

E por que não ter mais Filosofia e Sociologia no Ensino Médio e agora nas Universidades? A grande questão é que essas disciplinas passam a não ser mais obrigatórias, mas quem quiser pode cursá-las. E quais são as escolas que têm condições de ofertar Filosofia e Sociologia? Somente as escolas particulares, só quem pode pagar para estudar. Já as escolas públicas vão seguir as diretrizes do MEC e as novas diretrizes de reforma do ensino médio. Portanto, os pobres vão continuar não tendo acesso a esses saberes.

Há uma questão de classe envolvida tanto na declaração do Ministro da Educação sobre o Nordeste quanto na reforma do ensino médio, que não me faz enxergar de outra maneira senão como um preconceito inserido. É como se os governos quisessem dizer: pobre não precisa pensar!