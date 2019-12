Perversa desigualdade

"Política econômica que funciona é aquela que nos tira a corda do pescoço - nesta e não em outras vidas”

“A Longo prazo estaremos todos mortos.” A frase de John Maynard Keynes, economista inglês fundamental no soerguimento das economias do pós-guerra e fundador das diretrizes mais notáveis do pensamento econômico, parece ser…