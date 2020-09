O desempenho abaixo do que se espera de um líder é o principal motivo para que profissionais peçam demissão ou se sintam desanimados no emprego. É o que aponta um levantamento feito no ano passado pela consultoria de recrutamento Michael Page, com candidatos a vagas de emprego. Segundo o estudo, oito em cada dez colaboradores pedem demissão por causa do chefe.

Decisões gerenciais equivocadas ou mal planejadas são os erros que mais levam a um desgaste no relacionamento entre funcionários e chefes. Mas num momento de crise como o atual, em que milhões de desempregados buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, dá para escolher chefe? Com a experiência de quem já foi líder e liderado digo que sim.

Obviamente, caro leitor, não estou dizendo aqui que você irá agora mesmo adentrar à sala de seu patrão e fazer uma enxurrada de exigências e condições para poder ficar no emprego. Se você quer escolher seu chefe, antes é preciso se conhecer bem profissionalmente e saber muito bem para onde quer ir em sua carreira. A partir de então analisar se ao lado desse líder com quem está trabalhando, você terá abertura para crescer e se aprimorar. Além de uma boa formação e capacitação contínua, o sucesso profissional depende, em muito, das relações profissionais que se estabelecem ao longo da carreira, em especial as que são feitas com os líderes que encontramos ao longo do caminho.

Ainda hoje existem muitos chefes que têm uma ideia equivocada sobre o que é ser um verdadeiro líder, são aqueles que ao invés de incentivar e gerir bem os talentos a sua volta, temem o crescimento deles. No mundo corporativo é o que chamamos de chefe “Branca de Neve”, que está cercado de anões, que não crescem. Esse tipo de líder não crescerá e quem está à sua volta também não. Um líder centralizador e não aberto a mudanças será sim empecilho para o seu próprio crescimento e de quem está ao seu redor.

Um bom líder não teme que seu liderado talentoso sente na sua cadeira, porque este irá ocupar uma cadeira ainda mais alta e mais importante. Corporações mundiais, como a Google por exemplo, há muito adotam tal filosofia, pois seus líderes não temem desenvolver seus talentos, não temem dar autonomia aos mesmos, não temem compartilhar conhecimentos e responsabilidades. Um bom líder sempre crescerá, e fará o mesmo pelos seus.liderados.