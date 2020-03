"Lançado seu primeiro volume no ano de 2018, surge agora o segundo tomo”

“O Ministério Público na comarca era o Promotor apenas e as suas qualidades,” sintetizou o Desembargador José Lenar de Melo Bandeira ao rememorar sua trajetória na instituição, especialmente sua vivência no interior goiano durante a década de 1970. Isolado em cidades geralmente sem infraestrutura urbana adequada, sem telefone e energia elétrica, não contando com a ajuda de um assessor, secretário ou estagiário, nem tampouco com a sua ferramenta de trabalho, qual seja, a máquina de escrever, que deveria ser comprada com o dinheiro de seu próprio bolso, o Promotor era como o título do livro do literato gaúcho Moacyr Scliar: Exército de um homem só.

Emana daí a fonte de inspiração do título do livro publicado pelo Memorial do Ministério Público de Goiás: O MP na comarca: exército de um homem só. Lançado seu primeiro volume no ano de 2018, surge agora o segundo tomo com a divulgação do depoimento de 13 membros com trajetórias de destaque no MPGO, a saber: Decil Abreu, Demóstenes Torres, Ivana Farina, Juracy Cordeiro, Laura Bueno, Mozart Brum, Myrthes Guerra, Nilma Naves, Regina Viana, Rodolfo Lima Júnior, Roldão Cassimiro, Saulo Bezerra e Yara Silva.

Sete deles continuam em plena atividade, enquanto seis já encontram-se aposentados, cobrindo assim um intervalo temporal de exercício ativo no MPGO que inicia-se em 1961, ano do ingresso de Myrthes Guerra, e chega aos dias atuais. Simbolicamente, tal período pode ser ilustrado pela substituição da máquina de escrever pelo computador.

Somando-se as 13 novas narrativas com as 17 anteriores, chega-se ao expressivo número de 30 entrevistas. Essas importantes memórias, a partir de agora, transformam-se em matéria-prima útil para os pesquisadores e historiadores do futuro, impulsionando o resgate do passado recente de uma instituição que, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, passou a desempenhar um papel saliente na vida republicana brasileira.

A obra, além de histórias de vida fascinantes e experiências profissionais, também transmite valores e saberes entre as várias camadas geracionais presentes no seio do Ministério Público de Goiás, legando informações e caminhos percorridos que por certo seriam perdidos ou apagados, mas agora encontram-se devidamente preservados.