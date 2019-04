Hoje, a maioria dos cristãos comemora a ressurreição de Jesus. Segundo a Bíblia, a intolerância dos líderes de Israel entregou Jesus para morrer crucificado. Independentemente de acreditar ou não - isso depende da religião de cada um - a Páscoa cristã convida a sociedade a refletir sobre a intolerância em nossos dias. No Brasil, centenas de denúncias de violência religiosa são registradas todos os anos. A raiz dessa intolerância é o preconceito e a desinformação. Como resolver isso?

Primeiramente, é preciso informação. Para isso, as aulas de Ciências Humanas têm papel fundamental. Digo aos meus alunos que entender uma religião é como encontrar um endereço no Google Maps. A princípio, você terá uma visão generalizante. Porém, à medida que colocar mais zoom, verá mais detalhes. A intolerância religiosa, de forma semelhante, nasce justamente das generalizações. É preciso conhecer as religiões nas particularidades, sem julgamento prévio. Quanto mais zoom, mais detalhes. Dentro de uma única corrente religiosa há infinitas possibilidades.

Segundo, a informação deve ser correta. É importante conhecer uma religião a partir das informações dadas pelos próprios praticantes, e não pelos opositores. Frequentemente vejo líderes de determinadas religiões explicando as crenças de outra. A maioria dessas explicações é repleta de equívocos que aumentam a intolerância. Ao permitir-se conhecer no que uma religião verdadeiramente crê, a pessoa pode se surpreender ao constatar que há mais pontos de convergência com as suas próprias crenças do que ela imaginava.

Por fim, também é importante fortalecer a laicidade do Estado. Em geral, o praticante de uma religião tem tanta convicção de que a sua fé é a verdade absoluta que ele pensa que usar a força do Estado para impor a sua ética para toda a sociedade seguir será o melhor para todos. É justamente pela incapacidade que um religioso tem de relativizar a possibilidade da sua convicção não estar correta que o Estado deve garantir liberdade de crença para todo cidadão que pensa diferente.

Quando se fala em intolerância religiosa, pensa-se que o contrário é a tolerância. Tolerar outra religião, porém, pressupõe que isso seja algo negativo. Tolerar a religião do outro não é ruim. Que nesta Páscoa, não cometamos o mesmo erro daqueles que mataram Jesus. Mais do que tolerar ou respeitar, aprendamos a conviver com a fé diferente.