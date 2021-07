Estive recentemente com o secretário de Cultura de Goiânia, Zander Fábio, junto com companheiras da APBB (Associação de Protetores do Bosque dos Buritis). Fiquei muito feliz em ver que as ideias que temos para a destinação do prédio da atual Assembleia Legislativa convergem com os pensamentos do secretário. Fazer o espaço voltar a ter o formato original e abrigar as mais diversas artes, bem como a própria Secretaria de Cultura de Goiânia, homenageando o pioneiro Atílio Correia Lima, é o caminho a ser tomado. E é bom lembrar que a transferência da Assembleia para seu novo prédio no Parque Lozandes está prevista para o aniversário da capital.

Portanto urge a necessidade de pensarmos como se dará esta transferência, bem como a ocupação do prédio atual, visando uma maior dinamização do próprio Bosque dos Buritis, esta joia da conservação ambiental cravada no Centro. A transferência do Museu de Arte de Goiânia ( MAG), bem como do Centro Livre de Artes para o prédio da Assembleia, poderá fornecer ainda mais espaço para a conservação de nosso bioma, com sua demolição e restauração da vegetação original, uma vez que não constavam do projeto inicial do Bosque.

A partir do Centro Cultural do Bosque dos Buritis poderemos criar o circuito cultural do Centro de Goiânia, criando um percurso idílico da arte que envolva o Museu Pedro Ludovico Teixeira, a Unidade da antiga chefatura de polícia, cuja restauração já está avançada, a Torre do Relógio, o Monumentos aos índios Karajás de Siron Franco na Praça Cívica e seu Monumento à Paz, no Bosque dos Buritis, bem como o Grande Hotel e a Estação Ferroviária. Lá, todos os visitantes também poderão saber digitalmente quem foram as figuras históricas, os pioneiros que ajudaram a construir nossa cidade.

Este jornal recentemente mostrou o quanto o projeto de revitalização do Centro de Goiânia é um sonho antigo e que infelizmente ainda enfrenta dificuldades para se tornar uma realidade. O Centro Cultural do Bosque dos Buritis, sob o comando da secretaria de Cultura de Goiânia, tem tudo para criar esse circuito que exalte a arquitetura art-déco de nossa capital e promova o turismo e a cultura de maneira abrangente e com participação de toda a sociedade, trazendo desenvolvimento sustentável e a revitalização do coração de nossa cidade.

Em tempos de mudanças climáticas severas, em que estamos presenciando cidades do Canadá e dos EUA chegando a picos de 50º Celsius e quando o Brasil enfrenta uma das piores crises hídricas e energéticas de sua história, precisamos urgentemente rememorar as sábias palavras do grande ancião de nossa tribo urbana, Washington Novaes, para repensarmos nosso padrão civilizatório predatório, buscando incessantemente novas formas de desenvolvimento sustentável.

Apesar de Goiânia já ser uma das líderes nacionais em termos de arborização, com as mudanças do clima, cabe a cada um de nós fazer ainda mais para reestabelecer a saúde de nosso planeta. Que o projeto tão importante de plantio de árvores, iniciado no Setor Sul, chegue logo ao Centro e junto com o Centro Cultural do Bosque dos Buritis possa fazer acontecer a tão sonhada revitalização do patrimônio histórico do Centro de Goiânia.