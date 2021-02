Crédito à retomada econômica

O ano começa com perspectiva do cenário econômico a caminho da normalidade e consequente aquecimento do setor produtivo. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil reforça a esperança de dias melhores. Essa medida preventiva de saúde pública é apontada por economistas como fator decisivo na definição dos rumos da economia em 2021. Outro ponto…