No início da gestão dos novos governos empossados neste ano, nos deparamos com significativas mudanças no âmbito da política urbana. Habitualmente, em todas as esferas, são lançadas proposições que norteiam o processo político relacionado ao planejamento e à governança urbana. Na esfera federal, foi extinto o Ministério das Cidades e no âmbito estadual houve a renúncia à participação na gestão do transporte coletivo da Grande Goiânia e a sinalização pelo desinteresse em atuar no planejamento da Região Metropolitana iniciado em 2016.

De acordo com a Constituição e os marcos urbanísticos legais estabelecidos, como os Estatutos da Cidade (2001) e da Metrópole (2015), cabem aos municípios e aos Estados o planejamento e a governança dos territórios urbano e metropolitano. Diante do imperativo legislativo, ficaram estabelecidas como diretrizes a elaboração e a implementação de política responsável pela ordenação do território metropolitano.

Por designação institucional, em 2016 o Estado de Goiás compôs uma equipe formada por técnicos da Superintendência de Assuntos Metropolitanos, da antiga Secima, e contratou a Universidade Federal de Goiás para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Durante o processo, definiram diagnóstico, prognóstico, programas, ações e diretrizes gerais para a Região Metropolitana de Goiânia, que apontaram questões relevantes relacionadas à mobilidade urbana, aos recursos hídricos e aos resíduos sólidos como determinantes para o desenvolvimento da metrópole. Na elaboração, ficou evidente o risco da sustentabilidade metropolitana, ou melhor, a incoerente persistência entre a finitude da água versus o processo de expansão na metrópole goiana e a “problemática indissolúvel” relacionada ao transporte coletivo.

Face a conjuntura atual, é urgente que todos assumam suas responsabilidades e garantam o desenvolvimento urbano adequado para a vida nas cidades. Caso contrário, haverá um grande retrocesso na construção da política urbana e continuaremos a somar ao evidente quantitativo brasileiro de cidades destituídas de políticas de organização territorial efetivas.

Esperamos que o Estado e os municípios retomem o diálogo, se articulem em prol de uma gestão democrática de cidades e garantam, de modo planejado, os direitos constitucionais: moradia digna, transporte público de qualidade e saneamento ambiental.