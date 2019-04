"Não tenho dúvida de que o Supremo, com seus 128 anos, fará valer a sua sobriedade e temperança”

No palco raso das redes sociais, vêm sendo viralizados vídeos em que ministros do mais alto tribunal do país, o STF, são hostilizados em público, e recentemente divulgou-se que alguns deles sofreram ameaças. Penso que isso decorra dos seus votos, quando se posicionam em julgamentos polêmicos, cada um a seu modo, com argumentos e fundamentos jurídicos que contrariam interesses de alguns que, com isso, acabam encorajando a opinião pública a hostilizar e ameaçar os juízes.

Exemplo disso é o processo da Lava Jato. Basta algum ministro votar contra o que pensam alguns procuradores, e são feitas coletivas com a imprensa criticando, além do juridicamente aceitável, o voto do ministro, ao invés de se usar os recursos próprios. Dá a impressão de que por aqui os procuradores se tornaram a última instância. A partir daí a opinião pública cega se sente encorajada a ofender e atacar o juiz. Infelizmente, isso não é exercício da democracia. É a tentativa vil de diminuir o Supremo e atemorizar ministros para alcançar objetivos processuais.

Nos últimos dias, criou-se celeuma sobre o inquérito aberto para apurar ameaças sofridas por ministros. Discute-se se o presidente poderia ordenar a abertura do procedimento. A procuradora-geral pediu o arquivamento por não ter sido ela quem requereu a investigação. O curioso é que ela própria poderia pedir a abertura, suprindo a hipotética falha, mas não o fez, perdendo uma ótima oportunidade de contribuir com a recolocação das coisas em seus devidos lugares. Enquanto isso o STF é surrado pela opinião pública. E o crime? Parece não ter importância!

Sim, parece que voltamos a época em que STF era sopa de letras e Supremo era prato com frango. E ministros? Só existiam no governo. Talvez o STF tenha sua parcela de culpa em se tornar menos importante quando popularizou a Corte ao criar a TV e Rádio Justiça, transmitindo julgamentos ao vivo. Fez em nome da transparência, mas não contava que a opinião pública, sem conhecimento jurídico e volátil, pudesse, manobrada e insuflada, se voltar contra seus juízes.

Não tenho dúvida de que o Supremo, com seus 128 anos, fará valer a sua sobriedade e temperança. O STF é a Corte máxima do Poder Judiciário. Durante esse mais de um século resistiu a um golpe militar e com a Constituição de 1988 consolidou sua independência e de seus ministros. Que assim permaneça!