Rodando pelas estradas das regiões Sudeste e Centro-Oeste que margeiam propriedades rurais temos uma cena comum da porteira para dentro. Bovinos de cupim alto, a marca registrada da raça zebuína e que hoje figura nas planilhas do IBGE representando 80% do plantel no País, que possui 218 milhões de cabeças.

Para chegar a esta atual ocupação de currais, pastos e sistemas de confinamento, a raça percorreu um longo trecho desde o século 19, quando os primeiros exemplares vieram com a finalidade principal da comercialização.

O propósito era atender demandas de consumo interno crescente pela carne bovina. Hoje são mais de 20 milhões de cabeças puras ou híbridas. O mugido no campo de ipês e pequis já tem mais animais que cidadãos goianos.

Desembarcaram em Goiás na década de 50 e foram abrindo as portas da organização em classe e de trabalho dos criadores que, em 1972, fundaram a Associação Goiana de Criadores de Zebu (AGCZ).

Juntar-se era necessário. Tínhamos uma raça nova advinda de um País sem tradição pastoril, com animais pesando pouco mais de 300 kg. Foram vencidos muitos desafios para o melhoramento genético, que utilizou o genoma e as células, além de uma alimentação balanceada, para hoje serem gigantes, pesando mais de uma tonelada, produzindo mais carne e gerando mais filhos.

A exportação de gado de corte é responsável por boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao agronegócio. Gir, Nelore, Tabanel, Guzerá, Sindi entre tantos outros compõem a história do zebu em Goiás.

Além de história, vivemos de futuro. Uma prática constante do agrobusiness. As novas ferramentas tecnológicas revolucionam a produção e incentivam uma verdadeira convulsão no campo.

Nunca foram tão usadas as palavras inovação e disrupção, que têm significado mercadológico de mudança constante nos paradigmas de gestão dos plantéis para a concorrência forte no mercado externo e interno. A entrada das startups nos meios de gestão, produção e logística mudam tudo a cada segundo.

Desde o desembarque em um Brasil ainda colonial, o zebu se solidificou, ganhou amantes e segue rumo à continuidade de sua história no próximo século, com enfrentamentos para ser sempre a melhor opção para a produção pecuária.