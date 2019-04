"Nestes lados do oceano, nada pode parecer tão escabroso que - com o correr das marés - não se possa deteriorar ainda mais”

“Estamos vivendo tempos estranhos”, disse um ministro do Pretório Excelso em passado recente, ao se deparar com algumas mudanças no panorama jurídico/político do Estado brasileiro.

Pois então, nestes lados do oceano, nada pode parecer tão escabroso que - com o correr das marés - não se possa deteriorar ainda mais.

Na faculdade de direito, sempre observei as enormes críticas acerca do processo judicialiforme, instituto em que uma mesma pessoa acusa e julga. A mim, me parecia estar estudando uma peça de museu.

Pois bem, passados quase vinte anos da graduação, vi-me, nestas últimas semanas, surpreendido pelo ressurgimento de tal instituto nefasto.

Por meio de um “instrumento” que, sinceramente, não consigo definir jurídica ou moralmente, a Corte Maior investigou, julgou e “executou” sua sentença de maneira arbitrária e sagaz, trancafiando, nos porões da injustiça, o direito à liberdade de manifestação de pensamento e de expressão.

Ao determinar a proibição de veicular matéria jornalística em um veículo de comunicação, através de um inquérito draconiano e autoritário, a Suprema Corte chamou para si, por meio de medidas unilaterais e corporativistas, o monopólio da “verdade”, fulminando, dessa forma, a livre manifestação do pensamento e o direito difuso à liberdade de circulação de ideias e valores.

Interessante observar que em tempos de discussões tão acaloradas sobre ditadura militar, talvez estejamos focando apenas em um fronte da batalha, deixando desguarnecida a retaguarda. Observamos os lobos, mas nos esquecemos dos que se travestem de cordeiros, ou, pior ainda, de pastores.

Frederick Shauer, citado por Bernardo Gonçalves Fernandes, ensina que a “verdade” somente é alcançável pelo livre mercado de ideias, qualificado pela livre troca de opiniões, pela liberdade de informação e pela liberdade de crítica.

Restringir publicação de matéria jornalística, determinar medidas de acareação e, com isso, se arvorar em gatekeeper da verdade são atitudes que passam ao largo da “verdade”. De fato, extirpam-na.

O momento exige atenção de todos e profunda disposição para o embate. A democracia não é um troféu a ser alocado na estante, mas, sim, um eterno confronto entre aqueles que detêm o “poder” e aqueles que se sujeitam a ele.

Cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, e, acima de tudo, incumbe ao próprio titular do poder (o povo) fazer frente - livre e democraticamente - às ações que busquem tolher suas liberdades fundamentais.

Vamos ao embate, pois, do contrário, ao cativeiro passaremos e, assim, pereceremos.