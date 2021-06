Por Frei Paulo Cantanheide

Quando a pandemia do novo coronavírus começou a nos ameaçar surgiram vários discursos, provenientes de igrejas cristãs, atribuindo o pavor que a humanidade experimenta no momento a um castigo divino. Vários religiosos se empenharam em desconstruir essa narrativa tentando esclarecer que não é vontade de Deus castigar a humanidade de forma tão cruel. Primeiramente, porque nos identificamos com a face de Deus apresentada no Salmo 102: “o Senhor é bondoso, paciente, compassivo e carinhoso”. Portanto, um Deus com essas características é muito ágil em perdoar e lento para castigar.

Curiosamente, a maioria das narrativas que veem a pandemia como um castigo vindo do alto assume uma postura moralista, atribuindo tal castigo à má conduta sexual ou à incredulidade de muitos. Parece-nos até uma ingenuidade apontar essas causas sem que elas sejam acompanhadas de outras de natureza ambiental, política, econômica e social.

Em se tratando do caso brasileiro, por exemplo, nós vimos centenas de médicos estrangeiros que atuavam no Brasil, atendendo regiões extremamente carentes de assistência médica, serem expulsos do País, pelo governo de plantão, por motivo meramente ideológico. Atualmente, vemos uma verdadeira escassez de profissionais da área da saúde em consequência da pandemia.

Já estávamos nos acostumando com o refrão de que o Estado brasileiro estava falido e que urgia minimizar suas funções sociais, a ponto do governo de Michel Temer aprovar a Emenda Constitucional no. 95/2016 que congelou os investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos. O fato é que a pandemia veio provar que o Estado não pode ser tão mínimo assim, visto que a falta de investimento em saúde só contribuiu para o aumento do estrago que a pandemia tem causado no Brasil.

“Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente” (Jo 10,10): eis um dos princípios mais caros ao cristianismo. A vida humana não deve ser banalizada e minimizada sob hipótese alguma. Nesse sentido, na hierarquia das preocupações das lideranças religiosas cristãs, diminuir o numero de mortes deveria figurar primeiro do que a abertura ou não dos templos religiosos. Por outro lado a população brasileira precisa despertar para o valor da democracia e definir princípios que consolidem sua identidade enquanto nação. É inconcebível que uma nação, democrática e que se diz cristã, se deixe seduzir por um discurso pautado no ódio, na violência e na mentira (fake news).

Fica evidente que precisamos encarar os processos políticos de forma menos ingênua, do contrário o castigo pode ser demasiadamente cruel e vir a sacrificar a vida de pessoas que podem não ter cometido pecado algum. Para o cristão, todo e qualquer projeto político e econômico deve ser colocado a serviço da vida e não o contrário. O preço dessa inversão é que, hoje, contemplamos o triste cenário de um país, de dimensão continental, sendo conduzido por uma política de morte em meio a uma pandemia devastadora que já ceifou mais de 450 mil vidas.