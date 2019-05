"A economia brasileira tem plenas condições de crescer por mais de uma década com taxas anuais acima de 4%”

A comissão especial que avalia o projeto de Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados retomou seus trabalhos na semana passada, depois de demorado recesso. A jornada de análise da matéria tem se alongado, registrando a desarticulação política do governo federal. A aprovação do texto original, com a retirada de quatro pontos que não interferem no bojo principal, pela Comissão de Constituição e Justiça, deve servir de ensinamento para o governo.

Para se aprovar uma reforma consistente, que demanda quórum especial de três quintos do Congresso Nacional, os erros e desencontros que aconteceram na CCJ precisam ser corrigidos e evitados. O País precisa se encontrar com suas contas para poder voltar a crescer e essa Reforma da Previdência é a parte mais vistosa do que precisa ser feito para que isso ocorra.

É importante destacar que empreendedores e investidores do mundo todo estão olhando neste momento para o comportamento da economia do Brasil. Eles aguardam sinais reais de que a economia do País ingressará em um patamar de solidez para investir recursos que somam centenas de bilhões de dólares em todos os setores produtivos. No agronegócio, por exemplo, o gargalo da infraestrutura ineficiente só será superado com vultosos investimentos, incluindo fontes internacionais.

A economia brasileira tem plenas condições de crescer por mais de uma década com taxas anuais acima de 4%. A Reforma da Previdência Social é o primeiro e mais importante passo para atingir esse objetivo, que provocará uma nova onda na geração de empregos e renda. A região Sudoeste de Goiás, a grande fronteira agrícola do mundo juntamente com as áreas produtoras do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terá suporte para ambientar esse crescimento a partir da vocação natural de sua gente, formada essencialmente por empresários do agronegócio e trabalhadores.

São enormes, portanto, as esperanças de que o Congresso Nacional dê ao País essa oportunidade, criando um círculo virtuoso que gere mais esperança, riqueza e melhores condições de vida para toda a população. Não há outro caminho para o Brasil a não ser pelo passo inicial a ser dado com uma reforma previdenciária que seja justa e igual para todos, como determina a própria Constituição Federal. Que venham esses novos tempos de trabalho e otimismo.