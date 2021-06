Por Ronilson Reis

O colapso social e de saúde pública em que vive a cidade de Goiânia nesse momento não permite que, a toque de caixa, acelere a revisão do Plano Diretor, para que ocorra, por exemplo, uma profunda reflexão sobre o caos provocado pela pandemia e pela ação especulatória do mercado imobiliário que mede seus resultados em metros quadrados construídos e em unidades lançadas e comercializadas.

A questão é clara agora, não há condições de um amplo processo participativo que atinja, em especial, a população vulnerável que mora nos distritos periféricos da cidade e que mais necessitam dos resultados previstos no Plano Diretor para reduzir as desigualdades e minimizar os efeitos da pandemia.

Essa população vem sofrendo altos índices de contaminação e mortes, mas não têm contado com nenhuma prioridade definida no âmbito do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. Está assolada pela fome, pela dificuldade de manter seu trabalho, sendo obrigada a se aglomerar para utilizar os transportes públicos e possui condições de moradia precária que a impede de manter o isolamento social recomendado.

No contexto da pandemia da Covid-19, destacam-se como aspectos importantes para a revisão do Plano Diretor a inclusão social, bem como a questão da redistribuição dos ganhos imobiliários adquiridos por meio da cobrança da outorga onerosa para o direito de construir, que rende ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Esses recursos gerados pelo Plano Diretor devem ser aplicados para melhorar a situação das populações vulneráveis no que diz respeito à inclusão digital, à regularização fundiária, à construção de moradias, ao aumento das áreas verdes, à melhoria dos transportes de massa, aos corredores de ônibus e à tarifa baixa para os trabalhadores que precisarão recompor sua vida em tempos de pandemia.

Embora se julgue importante a revisão do Plano Diretor Lei complementar nº 171, de 29 de maio de 2007, e o ajuste dos seus objetivos e instrumentos urbanísticos, essa tarefa não poderia ser feita a toque de caixa, com risco de prejuízo para a cidade e para os setores sociais mais vulneráveis. Só a judicialização, com a suspensão dessa forma de revisão limitada e pautada no atendimento de pressões do mercado imobiliário, poderá evitar os prejuízos à solução futura de questões de mérito a serem enfrentadas na revisão do Plano Diretor, tais como as aglomerações no transporte público, o enfrentamento da vulnerabilidade socioambiental dos distritos periféricos da cidade e, principalmente, pelas incertezas trazidas pela pandemia para planejar o futuro da vida urbana.