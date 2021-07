“Otários e patetas”, mas não só

A CPI da Covid revela um padrão mais do que suspeito de negociações de vacina no governo Jair Bolsonaro, mas ainda falta concluir o principal: as múltiplas histórias revelam patetadas incríveis, que resvalam para uma incompetência constrangedora, ou negociatas e interesses inconfessáveis de grupos do Ministério da Saúde, com beneplácito do…