O Bosque dos Buritis sempre esteve umbilicalmente ligado à história de nossa capital. Criado em 1933 , junto com Goiânia, foi planejado para ser uma imensa área verde no coração de nossa cidade com seus mais de 140 mil metros quadrados. Mas a maior parte de sua vegetação nativa já se perdeu e foi substituída por plantas exóticas que não fazem parte do Cerrado. E como morador do Setor Oeste, o Bosque sempre foi objeto de luta pessoal diária por sua melhoria. Fundei a APBB (Associação dos Protetores do Bosque dos Buritis) junto com Washington Novaes e Bariani Hortêncio há mais de 35 anos. E também através do Instituto Rizzo batalho incansavelmente há anos por sua revitalização, modernização e preservação.

Dias atrás conseguimos uma vitória esperada há tempos: finalmente a água que era simplesmente drenada do subsolo do Fórum, que é área de uma nascente, agora foi canalizada e abastece o lago do Bosque dos Buritis. É a primeira parte de um projeto mais amplo de revitalização do Bosque que começa a tomar vida. E isso aconteceu auspiciosamente na semana em que se comemorou o dia mundial da água (22/03). Além desse importante manancial, a recuperação de equipamentos para que se torne totalmente acessível a pessoas portadoras de deficiência é outra parte importante dessa revitalização.

Quero aqui agradecer o empenho e a dedicação dos desembargadores Walter Carlos Leme (ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás) e Carlos França (atual presidente do TJ-GO), bem como ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, e à arquiteta Yara Hasegawa, que estão tornando esse sonho possível. Que o restante do projeto também seja terminado em breve, com o apoio também da prefeitura e da iniciativa privada.

Mas ainda temos uma outra meta para o Bosque dos Buritis que esperamos ver implantada em breve: a criação de um Museu em homenagem a Atílio Correia Lima e todos os outros grandes nomes que ajudaram a construir nossa capital, no prédio da Assembleia Legislativa. A nova sede da Assembleia já está 70% concluída e sua previsão de entrega é para outubro deste ano. Desta forma é preciso pensar a destinação correta que será dada à atual sede, no Bosque dos Buritis. Além deste museu em homenagem a nossos pioneiros, a transferência do Museu de Arte de Goiânia e do Centro Livre de Artes para lá também é algo desejável, uma vez que seu prédio não fazia parte do projeto original do Bosque dos Buritis.

Em recente matéria, este jornal (no dia 27/03) reportou que setores culturais de Goiânia se movimentam para ganhar o direito de ocupar o antigo prédio da Alego. É mais do que justa a reivindicação. E o espaço é grande, havendo possibilidade de abrigar as mais diversas artes num mesmo local, além do museu proposto.

O Cerrado é o bioma mais ameaçado do país. Entre 2000 e 2018, as áreas de vegetação florestal e de vegetação campestre tiveram redução de 30 mil Km2 em Goiás, segundo dados do IBGE! Recuperar o Cerrado dentro de nossa capital, e especificamente no Bosque dos Buritis, é absolutamente crucial para a qualidade de vida de nossa população.