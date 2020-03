"Tudo o que temos de fazer é mudar os hábitos, como a forma de cumprimentar as pessoas”

Em meio à pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devido à disseminação do novo coronavírus (Covid 19) e como médico, cirurgião e pesquisador, eu me sinto na obrigação de compartilhar um conhecimento simples, mas com embasamento científico, capaz de prevenir essa e outras doenças e salvar vidas.

Tudo o que temos de fazer é mudar os hábitos, inclusive falando de coisas básicas, como a forma de cumprimentar as pessoas. É preciso sempre agir com bom senso, com medidas simples de prevenção, ações básicas de saúde, como lavar as mãos ou higienizar com álcool gel 70%, evitar aglomerações, não compartilhar objetos de uso pessoal e em caso de dúvida, ligar no Disque Saúde 136. Importante também evitar viagens desnecessárias. É dessa forma que iremos prevenir. Neste sábado o SUS ainda disponibilizou o app Coronovírus-SUS, iOS e Android, que passa informações e ainda realiza triagem virtual, para ajudar na prevenção.

Faço parte da comissão externa do coronavírus na Câmara dos Deputados. Nesta semana tivemos reuniões muito importantes, inclusive com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Passamos uma tarde inteira no plenário 1 discutindo as medidas que seriam propostas, afinal, o Brasil e o mundo inteiro têm essa preocupação.

Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e de demonstrar a preocupação da comissão. Primeiro, porque temos uma média de 22 mil pessoas circulando por dia na Câmara; com isso, foram adotadas medidas preventivas, inclusive de restringir a visitação e suspender eventos e fazer as votações praticamente fechadas. Na comissão, o tema foi discutido à exaustão e nós solicitamos que fosse declarada a pandemia, para aprofundar a triagem em quem chega de fora ao Brasil. A comissão antecipou-se à Organização Mundial de Saúde, que recentemente declarou a situação de pandemia.

Reafirmo que é preciso ter embasamento científico e muita cautela para não criar pânico. Por exemplo, em relação às medidas de suspensão das aulas: com quem essas crianças irão ficar?

Geralmente, os pais deixam na casa dos avós, mas os idosos são as pessoas vulneráveis. As babás muitas vezes não têm o conhecimento que deveriam ter de higienização. Temos de estar atentos a todos esses aspectos e agir com bom senso. As medidas só terão sucesso se a população assumir sua parte, se informar e aderir aos cuidados que estão alcance de todos.