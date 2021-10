Genocídio ou não?

O grito "genocida" faz barulho, mas não leva a lugar nenhum. Vamos ao que interessa!



As bandeiras brancas no gramado do Congresso, representando os mais de 600 mil mortos na pandemia, prenunciam uma semana de grandes e tristes emoções, com o fim dos trabalhos e o relatório final da CPI da Covid no Senado. E essas emoções já começam amanhã,…