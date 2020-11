Comparações com dezenas de países mostram que o gasto público brasileiro é totalmente distorcido. E, pior ainda, contaminado com conveniências políticas e ideológicas, o debate nacional em torno da despesa pública e seus limites quase sempre deixa de lado a questão essencial: o gasto do governo é excessivo, adequado ou reduzido?

É evidente que não existe uma resposta consensual e objetiva para esta questão, uma vez que o tamanho e o papel do Estado dependem de circunstâncias e escolhas de cada sociedade. No entanto, a experiência internacional permite identificar padrões e estabelecer bases de comparação.

Fazendo-se comparações por grupo de países, observa-se que em países ricos como Austrália, EUA e Japão, os gastos públicos giram em torno de um terço do PIB, enquanto países da Europa ocidental superam os 40%.

Por outro lado, alguns países da América do Sul em nível intermediário como México, Peru, Colômbia e Chile situam-se entre 18% e 28% do PIB.

O Brasil extrapola todas as comparações. Após uma vertiginosa escalada ao longo desta década, o gasto da União, estados e municípios atingiu mais de 48% da renda nacional em 2019, muito acima dos demais emergentes. Tanto a despesa com juros sobre a dívida interna (7,5%) como a despesa primária (41%), do PIB, são anômalas.

Na nossa realidade, enquanto gastos com funcionalismo público, mordomias aos políticos e gestores públicos, gastos inchados com legislativo e judiciário, previdência e dívida pública estão entre as maiores do mundo, saúde, infraestrutura e educação padecem de subfinanciamento.

Assim, a reforma do Estado precisa solucionar tais desequilíbrios. Fazê-la por meio de expansão contínua do gasto total será covardia política e suicídio econômico, pois o país já arca com carga tributária e endividamento quase sem paralelo no mundo emergente, ambos para sustentar um Estado inchado. As baixas taxas de crescimento econômico, particularmente trágicas nesta década, são sinais eloquentes de gastos excessivos.

O teto para o orçamento federal e o redirecionamento dos recursos públicos são os instrumentos necessários para conter o crescimento exagerado da dívida e evitar explosão das taxas de juros. Driblá-los agora, ainda que por motivos nobres, implicará sacrifícios maiores depois.

Devemos ficar atentos, pois o que esperar de um presidente com discurso negacionista à ciência, declarando não reconhecer o racismo no Brasil, a gravidade da Covid-19 e as queimadas e, também, afirmando, desde o início de seu governo, a todo momento, que a economia está decolando. Neste período, não propôs as reformas que o Brasil tanto precisa, com exceção da reforma da Previdência realizada pelo Congresso, nem mesmo consegue privatizar, pelo menos, uma das centenas de empresas prometidas com a finalidade de geração de bilhões de reais aos cofres federais.

Ainda temos dois anos de um governo sem projetos e sem rumos, com a Economia em inércia total e a situação social degradando-se rapidamente.