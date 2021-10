Brasil não quer fuzil, quer arroz, feijão, absorvente, vacina, ciência e justiça

A boa notícia é que o percentual de brasileiros vacinados com as duas doses aproxima-se de 50% e a pandemia está arrefecendo. A má notícia é que o Brasil atingiu 600 mil mortos, com média móvel ainda em torno de 450 a cada 24 horas (queda de dois Boeings por dia) e sequelas incômodas, zunindo…