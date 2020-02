"A guarda da Constituição não se limita apenas ao aspecto técnico-jurídico, mas aos valores constitucionais”

Três de janeiro de 2020, abertura do ano judiciário, solenidade formal, com as falas do procurador-geral da República, dos presidentes da OAB e o da Corte, com a presença dos 11 supremos, cada um com a sua toga, com seu notável saber jurídico e sua ilibada conduta, iniciaram-se as atividades do Supremo Tribunal Federal.

Nos julgamentos agendados para 2020, o Supremo pretende se fortalecer ainda mais, como o guardião da Constituição e, ainda, como uma espécie de poder moderador no sistema de freios e contrapesos entre os Poderes. A guarda da Constituição não se limita apenas ao aspecto técnico-jurídico, mas aos valores constitucionais, já que a Constituição é a modelagem jurídica do fenômeno político.

Com razão o professor Inocêncio Mártires Coelho, na apresentação da obra Constituição e Política, do jurista alemão Dieter Grimm, afirma: “Os problemas constitucionais não podem ser considerados apenas questões de poder, à moda de Lassale, nem tampouco problemas exclusivamente jurídicos, livres de toda ideologia política, como preconizou Kelsen.”

Para melhor cumprir a agenda de 2020, quer no fortalecimento institucional, quer como poder moderador, o Supremo Tribunal Federal, entre outras normas, deverá observar as seguintes: valorizar a instituição, fortalecendo a colegialidade, evitando a prevalência do Supremo monocrático; evitar o parnasianismo da forma nos votos, já que o voto não é uma monografia jurídica; institucionalizar a discrição judicial, de tal forma que o Ministro não se pronuncie sobre a matéria em que é relator fora dos autos e nem critique ou discorde do voto do colega através da imprensa; respeitar os precedentes, como coerência decisória e previsibilidade no julgamento; cumprir o prazo de duração razoável de julgamento dos processos; controlar judicialmente a efetividade de políticas públicas referentes a direitos humanos, meio ambiente, educação, saúde e segurança pública.

Enfim, é atualíssima a afirmação do Ministro Barroso na perspectiva de sua posição iluminista para empurrar o processo histórico, ao ponderar: “uma Corte Constitucional não deve ser cega ou indiferente às consequências políticas de suas decisões, inclusive para impedir resultados injustos e danosos ao bem comum”.

Neste ano judiciário, a esperança de todos os cidadãos é que o Supremo Tribunal Federal exerça com mais vigilância a guarda da Constituição, do Estado democrático de direito e dos direitos e garantias fundamentais. E que, além de guardião da lei fundamental, seja um verdadeiro regente republicano da cidadania.